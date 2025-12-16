У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Залужний: після війни ветерани можуть стати рушієм економічного зростання України та основою нових еліт

"Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегічної політики реінтеграції ветеранів".

Залужний: після війни ветерани можуть стати рушієм економічного зростання України та основою нових еліт
Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний

Надзвичайний та повноважний посол України в Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021-2024 роках Валерій Залужний вважає, що повернення близько мільйона ветеранів додому після закінчення війни "стане викликом для держави та суспільства", але саме ветерани зможуть стати основою нових еліт країни.

Про це він написав у Telegram за підсумками участі у форумі "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України". 

"Ветерани - велика і мотивована частина нашого суспільства. Їхня кількість, як і потенціал, у майбутньому лише зростатиме. Потенційно вони є головним активом нашої держави. При продуманому державному підході саме ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, які дбатимуть про майбутнє нашої країни", - зазначив Залужний. 

"Водночас зрозуміло, що закінчення війни і перспектива повернення близько мільйона наших захисників додому та перехід у статус ветерана буде новим викликом для держави, цивільного суспільства і для самих ветеранів", - додав він.

Ексголовком також наголосив, що держава має напрацювати розумний підхід для вирішення цих проблем, а населенню важливо зберігати єдність.

"Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегічної політики реінтеграції ветеранів. Для цього потрібні не лише гроші, а й сильний організаційний ресурс, правильні комунікації, політична воля та системність у роботі з ветеранами", - додав Залужний.

  •  Нагадаємо, що за результатами соцопитування, на парламентських виборах лідирувала б умовна "Партія Залужного" (24%), друге місце займав би умовний "Блок Зеленського" (20%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7%), умовні "Партія Буданова" (6%) і "Партія Азов" (6%).
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies