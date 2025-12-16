В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Генштаб ЗСУ: росіяни більше атакують на Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Покровському уже зафіксували 52 ворожі штурми.

Генштаб ЗСУ: росіяни більше атакують на Покровському і Гуляйпільському напрямках
українські бійці
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Станом на 16:00 16 грудня загальна кількість бойових зіткнень на фронті сягнула 167.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Привілля, Рогізне Сумської області.

На ПівнічноСлобожанському і Курському відбулися десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 71 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському ворог 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боєзіткнень в даний час ще тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 22 атаки на позиції українців у районі Торського та у бік населених пунктів Степове, Коровин Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка наразі тривають 13 боєзіткнень.

На Слов’янському росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався йти вперед у бік Бондарного.

На Костянтинівському ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 52 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 41 атаку.

На Олександрівському українські захисники відбивали 19  штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському відбулось 25 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Три боєзіткнення на цей час тривають.

На Оріхівському ворог сім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського. Завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новояковлівка.
