NYT оприлюднила деталі мирного плану: посилення ЗСУ, сили Європи в Україні та розвідка США

Війська європейської місії, відповідно до плану, будуть розміщені на заході України, подалі від будь-якої лінії припинення вогню, щоб служити ще одним рівнем стримування будь-якої майбутньої російської агресії.

Американо-європейський мирний план щодо стримування майбутніх російських атак на Україну передбачає посилення української армії, розгортання європейських сил всередині країни та збільшення використання американської розвідки.

Про це повідомляють чиновники, знайомі з проєктами, що детально описують пропозицію, пише New York Times.

Американські та європейські дипломати, які зустрічалися з лідерами України протягом останніх двох днів у Берліні, здебільшого погодили два документи, що окреслюють гарантії безпеки, заявили чиновники публічно та приватно.

Документи з безпеки мають стати основою ширшої угоди, спрямованої на досягнення припинення вогню для завершення майже чотирирічного конфлікту.

“Вони також мають на меті переконати Україну піти на територіальні поступки у мирній угоді та відмовитися від формального вступу до НАТО”, – зазначає NYT.

“Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Цей прогрес став можливим завдяки злагодженості дій між Україною, Європою та Сполученими Штатами”, – заявила у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Видання зазначає, що будь-яка угода про припинення бойових дій вимагатиме значних поступок від президента України Володимира Зеленського або президента Росії Володимира Путіна.

“Хоча Зеленський має занепокоєння щодо американських пропозицій, особливо щодо територіальних поступок, Путін взагалі не виявив жодної гнучкості у своїх вимогах”, – підкреслено у матеріалі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив вчора, що його уряд “залишається непохитним у вимозі до України передати частину Донецької області, яку Росія не захопила, і що він не погодиться на присутність військ країн НАТО в Україні”.

У понеділок офіційні особи США заявили, що територіальне питання залишається перешкодою, але висловили впевненість, незважаючи на публічні заяви Путіна, що він зрештою погодиться на присутність європейських сил в Україні, які не діють під прапором НАТО.

Вперше за кілька місяців європейські чиновники заявили, що вони добре співпрацюють з американськими переговірниками та президентом Трампом. Однак деякі європейські лідери натякнули на побоювання, що вся дипломатична робота з американцями може бути недоречною, якщо фундаментальні суперечки між Росією та Україною не будуть вирішені.

Американські та європейські чиновники заявили, що безпекові документи були узгоджені протягом понад 8 годин інтенсивних переговорів зі Зеленським та іншими представниками української сторони у Берліні в неділю та понеділок. У них взяли участь високопосадовці та посадовці з національної безпеки приблизно з десятка європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Один із двох документів викладає загальні принципи. Як розповіли два американські чиновники та кілька європейських дипломатів, йдеться про зобов’язання, аналогічні гарантіям статті 5 НАТО, згідно з якими всі країни-члени зобов’язуються прийти на допомогу державі, що зазнала нападу.

Друга частина домовленостей, яку американські чиновники назвали “оперативним документом між військовими” (mil-to-mil operating document), є детальнішою і пояснює, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія знову не спробує захопити українську територію в найближчі роки.

Жоден з документів не був оприлюднений. Особи, обізнані з ними, сказали, що операційний документ містить численні конкретні директиви, покликані заспокоїти Україну щодо різних сценаріїв можливого російського вторгнення.

Один з американських чиновників сказав, що документ “дуже конкретний” щодо того, як стримувати подальші вторгнення та покарати Росію, якщо вони відбудуться.

Першим пріоритетом є план доведення чисельності українських збройних сил до “мирного рівня” у 800 000 військовослужбовців із сучасною підготовкою та обладнанням, які були б потужним стримуючим фактором проти Росії. Під час війни чисельність української армії зросла майже до 900 тисяч військовослужбовців. Для порівняння, армія Німеччини має близько 180 000 озброєних військових.

Створення та утримання таких сил вимагатиме “постійної та значної підтримки” для України, йдеться у спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу. Один європейський дипломат, не уточнюючи, сказав, що в документі перелічені “дуже конкретні” деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.

У документі також викладено деталі щодо військової місії під керівництвом Європи, яка має допомагати Україні, діючи на території країни для гарантування безпеки у повітрі і на морі. Офіційні особи відмовилися надати конкретну інформацію про те, які країни розмістять війська в Україні, але Зеленський заявив у вівторок, що кілька країн приватно пообіцяли зробити це. Очікується, що ці війська будуть розміщені на заході України, подалі від будь-якої лінії припинення вогню, щоб служити ще одним рівнем стримування будь-якої майбутньої російської агресії.

Французькі та британські дипломати координують ініціативу щодо розгортання європейських військ в Україні у межах “Коаліції охочих”. Європейський дипломат описав зобов'язання в документі про безпеку як “меню, з якого їхні відповідні уряди можуть вибрати рівень підтримки”.

Трамп неодноразово виключав можливість відправки американських військ в Україну. Натомість, оперативний документ містить детальну інформацію про те, як Сполучені Штати використовуватимуть свої масштабні розвідувальні системи для моніторингу припинення вогню та виявлення російської діяльності, спрямованої на повторне проникнення на решту території України, повідомили посадовці. Американці також допомагатимуть перевіряти дотримання Росією умов і стежитимуть, щоб незначні сутички між Росією та Україною не переросли у нову війну.

У документі також викладено, як Сполучені Штати допоможуть виявити спроби Росії провести операції “під чужим прапором”, які можуть дати Москві формальний привід для відновлення бойових дій. Чиновники нагадують, що це вважається типовою тактикою Росії.