Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей.

Ворог за минулу добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, — написав посадовець.

Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 грудня.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено нежитлові приміщення. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і 3 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.