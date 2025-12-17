У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей.

Фото: vin.hsc.gov.ua

Ворог за минулу добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, — написав посадовець.

Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 грудня.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено нежитлові приміщення. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і 3 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
