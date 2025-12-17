Автори законопроєкту зазначили, що порушники санкцій матимуть ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт щодо санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти з РФ.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

“Сенатори США Д. МакКормік (Р), Дж. Гастед (Р), Е. Воррен (Д) та К. Кунс (Д) внесли до Сенату двопартійний законопроєкт «Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025», який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії”, – написала Стефанішина у Facebook.

Як зауважила пані посол, автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем.

“Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора. Вдячна сенаторам за позицію та підтримку!” – написала Стефанішина.