Для мирного плану поки не обговорюють проведення референдуму в Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що зараз намагаються не ускладнювати життя українців, яке уже важке через війну. Зеленський додав, що на переговорах зі США засвідчив готовність до виборів.

“Для цього потрібна співпраця законодавча, але перед усім – нам потрібна можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура. І я сказав, що 60-90 днів, або той чи інший термін, який ви готові погодити з партнерами і з руськими – потрібно для виборів ceasefire”, – сказав він.

В разі припинення вогню – Україна готова до виборів.

Чому знову говорять про вибори?

В Україні, відповідно до законодавства, вибори неможливі до кінця воєнного стану. Але Росія на тлі завершення відведених звичних термінів президента і Верховної Ради просувала тезу про нібито їх нелегітимність. Після зміни влади такі ж сигнали стали лунати від США. Зрештою Вашингтон не говорить, що вважає українську владу незаконною, але вважає, що в Україні слід провести вибори, аби підтримувати демократію.

Такі заяви лунали неодноразово, зокрема нещодавно, коли Трамп сказав, що Україні слід провести вибори президента. Володимир Зеленський на це відповів, що готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать їх безпечне проведення, а парламентарі підготують законодавчі зміни.

Зеленський просить у такому випадку США забезпечити те, що вибори відбудуться в безпеці.

А про референдум?

Росія вимагає відведення армії України з тієї частини Донецької і Луганської областей, які вона не змогла окупувати, і створення там так званої демілітаризованої зони. США в якості компромісу пропонують створити там вільну економічну зону. Президент сказав, що вирішувати це питання повинен народ України: на референдумі чи виборах.