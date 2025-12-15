Сьогодні розпочали відбір кандидатів у наглядові ради Укренерго, Укргідроенерго та інших державних компаній

Сформувати їх планують у січні.

Уряд розпочав наступний етап перезавантаження державних енергетичних підприємств. З 15 грудня запустили відбір кандидатів до наглядових рад цілої низки компаній, повідомила в Telegram прем’єрка Юлія Свириденко.

Деталі відбору публікуватиме міністерство економіки. Очікується, що наглядові ради будуть сформовані в січні.

Свириденко повідомила, що наглядові ради змінять у: “ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», АТ «Українські розподільні мережі», АТ «Оператор ринку», ПАТ «Центренерго», «Енергетична компанія України», НАЕК «Енергоатом», АТ «Укренерго» та АТ «Укргідроенерго»”.

А у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».

“Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору”, – прокоментувала голова уряду.

Перезапуск наглядових рад державних енергетичних компаній вирішили проводити після викриття масштабної корупційної схеми в “Енергоатомі”. Злочинне угруповання змушувало всіх контрагентів НАЕК платити їм відкати по 10-15 % від суми контракту. В іншому випадку вони погрожували не виплачувати контрагентам оплату за вже надані послуги та фактично заблокувати їхню діяльність на ринку.

Підозрюваними по цій справі є, зокрема, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, бізнесмен-співвласник “Студії «Квартал 95»” Тимур Міндіч, тодішній радник міністра енергетики Германа Галущенка і директор з питань безпеки “Енергоатому”. Також підозрюють чотирьох працівників бекофісу з легалізації коштів.

За даними НАБУ і САП, злочинна організація мала вплив не лише на енергетику, а й на оборонну галузь.

На допити ходили секретар Ради нацбезпеки і оборони, ексміністр оборони Рустем Умєров, ексміністр Галущенко, а в тодішнього голови ОП Андрія Єрмака проходили обшуки.