Війна

В Одесі триває відновлення електропостачання після суботньої атаки: заживили понад 184 000 осель

У деяких районах відновлення потребує часу. 

В Одесі триває відновлення електропостачання після суботньої атаки: заживили понад 184 000 осель
Фото: Чернігівська ОДА

Станом на ранок 15 грудня енергетики повернули живлення для 185 000 абонентів у Одесі. Роботи тривають цілодобового.

Заживили майже всі об’єкти критичної інфраструктури. Руйнування енергооб’єктів після удару Росії 13 грудня складні, тож відновлення окремих районів потребує часу, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер. 

“За минулу добу світло вдалося повернути ще для майже 85 тисяч родин. Загалом після атаки електропостачання відновлено для понад 184, 5 тисячі споживачів”, – сказав він.

Кіпер закликав одеситів після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, щоб уникнути перевантажень мережі.

  • У ніч на суботу Росія завдала масованого удару по півдню України, зокрема Одесі і Миколаєву. Міста залишилися без світла, води і опалення. 
﻿
