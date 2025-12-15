В Одесі триває відновлення електропостачання після суботньої атаки: заживили понад 184 000 осель

У деяких районах відновлення потребує часу.

Станом на ранок 15 грудня енергетики повернули живлення для 185 000 абонентів у Одесі. Роботи тривають цілодобового.

Заживили майже всі об’єкти критичної інфраструктури. Руйнування енергооб’єктів після удару Росії 13 грудня складні, тож відновлення окремих районів потребує часу, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

“За минулу добу світло вдалося повернути ще для майже 85 тисяч родин. Загалом після атаки електропостачання відновлено для понад 184, 5 тисячі споживачів”, – сказав він.

Кіпер закликав одеситів після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, щоб уникнути перевантажень мережі.