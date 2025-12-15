Три чверті опитаних українців вважають російський мирний план категорично неприйнятним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Для респондентів підготували дві скорочені версії мирного плану від Європи з Україною і від Росії.

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак

Нинішня лінія фронту заморожується, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають

Україна рухається до вступу до ЄС

Санкції проти Росії зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу від Росії.

Умовний план Росії:

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

Російська мова отримує офіційний статус

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні

Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України

Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст

Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них

Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Так, російський план лишається категорично неприйнятним – 75% українців вважають його зовсім неприйнятним (стільки ж було у вересні 2025 року). І лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).

Водночас 72% українців (хоч переважно і без ентузіазму), але готові схвалити план Європи і України. Лише 14% категорично відкидають його. У вересні 2025 року 74% готові були підтримати цей план, різниця в межах похибки порівняно з поточним показником. Водночас з 18% до 31% стало більше тих, хто "легко погодяться на цей план".

Лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі.

Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж). Кожен третій респондент (33%, ріст з 23% порівняно з вереснем)) відповів «не знаю».

При цьому більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).