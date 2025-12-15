Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоЖиття

Більшість українців вважають російський мирний план категорично неприйнятним, - опитування КМІС

Лише 17% українців готові на російську версію миру. 

Більшість українців вважають російський мирний план категорично неприйнятним, - опитування КМІС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Три чверті опитаних українців вважають російський мирний план категорично неприйнятним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Для респондентів підготували дві скорочені версії мирного плану  від Європи з Україною і від Росії.  

Умовний план Європи і України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак
  • Нинішня лінія фронту заморожується, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають
  • Україна рухається до вступу до ЄС
  • Санкції проти Росії зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу від Росії.

Умовний план Росії:

  • США та Європа скасовують усі санкції проти Росії
  • Російська мова отримує офіційний статус
  • Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння
  • Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні
  • Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України
  • Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто з Краматорська, Слов’янська та інших міст
  • Україна офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них
  • Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Так, російський план лишається категорично неприйнятним – 75% українців вважають його зовсім неприйнятним (стільки ж було у вересні 2025 року). І лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).

Водночас 72% українців (хоч переважно і без ентузіазму), але готові схвалити план Європи і України. Лише 14% категорично відкидають його. У вересні 2025 року 74% готові були підтримати цей план, різниця в межах похибки порівняно з поточним показником. Водночас з 18% до 31% стало більше тих, хто "легко погодяться на цей план".

Лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча би в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі.

Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року (було 12%), 32% – про 2027 рік і пізніше (було стільки ж). Кожен третій респондент (33%, ріст з 23% порівняно з вереснем)) відповів «не знаю».

При цьому більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies