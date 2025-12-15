Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоЖиття

Більшість українців вважає причиною відключень світла атаки Росії, майже третина покладає відповідальність на владу

Ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка Заходу.

Більшість українців вважає причиною відключень світла атаки Росії, майже третина покладає відповідальність на владу

Більшість українців – 57% – вважає, що основною причиною відсутності електроенергії є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. 

Водночас 29% покладають відповідальність насамперед на українську владу, яка, на їхню думку, неналежно підготувалася, ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від західних партнерів.

Росія постійно атакує енергетичні об'єкти України. Раніше повідомлялося, що на відновлення знадобиться не декілька днів, а тижні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies