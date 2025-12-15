Більшість українців вважає причиною відключень світла атаки Росії, майже третина покладає відповідальність на владу

Ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка Заходу.

Більшість українців – 57% – вважає, що основною причиною відсутності електроенергії є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 29% покладають відповідальність насамперед на українську владу, яка, на їхню думку, неналежно підготувалася, ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від західних партнерів.

Росія постійно атакує енергетичні об'єкти України. Раніше повідомлялося, що на відновлення знадобиться не декілька днів, а тижні.