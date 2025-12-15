Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСуспільствоВійна

Вперше в історії підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали підводний човен РФ у Новоросійську

Субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

Вперше в історії підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали підводний човен РФ у Новоросійську
СБУ підірвали підводний човен РФ у Новоросійську
Фото: скріншот з відео

Підводні дрони Служби безпеки України "Sub Sea Baby" уперше в історії підірвали російську субмарину класу 636.3 "Варшавянка". Човен виведений з ладу.

Про це повідомляють в СБУ.

"Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО  Kilo).  Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", – зазначають у відомстві.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. 

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies