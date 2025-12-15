Вперше в історії підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали підводний човен РФ у Новоросійську

Субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

Підводні дрони Служби безпеки України "Sub Sea Baby" уперше в історії підірвали російську субмарину класу 636.3 "Варшавянка". Човен виведений з ладу.

Про це повідомляють в СБУ.

"Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", – зазначають у відомстві.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.