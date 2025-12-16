​Російський агент отримав 10 років тюрми за підпали на залізниці Житомирщини

Суд призначив термін ув’язнення російському агенту, якого Служба безпеки викрила на диверсіях у Житомирській області у вересні 2024 року.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідчі з’ясували, що за завданням російських спецслужб чоловік підпалював релейні шафи сигнальних установок на магістральних ділянках Укрзалізниці. Таким чином ворог намагався зірвати залізничну логістику перевезення вантажів через північ України.

За даними слідства, диверсії вчиняв 35-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ й переховувався на території Бердичівського району. Під час пошуку «легкого заробітку» в телеграм-каналах він потрапив у поле зору російських спецслужб і погодився виконувати їхні завдання в обмін на обіцянку швидкої оплати.

СБУ встановила, що перед підпалом зловмисник знайшов релейну шафу та погодив об’єкт із куратором. Після цього він придбав 1,5 літра бензину, велосипедом дістався до місця і підпалив залізничне електрообладнання.

Правоохоронці затримали агента за місцем проживання одразу після скоєння диверсії, коли той намагався уникнути відповідальності. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, на який він фіксував підпали для звіту перед російським куратором.

За матеріалами СБУ суд визнав чоловіка винним за у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.