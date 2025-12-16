Окупанти скаржаться, що командування відправляє їх у штурми без належної підготовки, укріплень, техніки та без достатнього забезпечення.

Агенти руху «АТЕШ» фіксують різке зростання кількості поранених російських військових, яких доставляють до Донецького військового госпіталю з Покровського напрямку.

Як повідомив рух опору, за його даними, більшість поранених належать до 1441-го мотострілецького полку.

При цьому фіксують схожі обставини поранень: росіяни поступають із нетиповими травмами й ушкодженнями. Самі солдати, за інформацією «АТЕШ», визнають, що частину цих поранень завдали собі навмисно, намагаючись уникнути виконання наказів, які вважають нездійсненними.

За словами російських військовослужбовців, командування відправляє їх у штурми без належної підготовки, укріплень, техніки та без достатнього забезпечення. Бійцям наказують захоплювати позиції «за будь-яку ціну», фактично виштовхуючи їх на передову.

Ті, хто намагається відмовлятися від виконання таких завдань, за свідченнями солдатів, стикаються з погрозами. Командири застосовують фінансовий тиск, позбавляють виплат або погрожують дисциплінарними покараннями, зокрема, карцером.

В умовах постійних штурмів частина військових намагається завдати собі травм, сподіваючись отримати легке поранення й потрапити до госпіталю, щоб перечекати найбільш інтенсивну фазу бойових дій. Водночас, як зазначають агенти «АТЕШ», не всім це вдається: після лікування деяких солдатів знову повертають у підрозділи та відправляють у бій без можливості відмови.

У низці російських підрозділів сформувалася глибока криза, за якої військові готові завдавати собі шкоди, аби не виконувати накази командування. Це призводить до падіння боєздатності, зростання ненависті до командирів і посилення внутрішніх конфліктів у підрозділах армії РФ.