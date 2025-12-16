Головне за вівторок, 16 грудня: 255 боєзіткнень, підсумки «Рамштайну», справа про вбивство Парубія

Бойові дії на Донеччині, 255 бойових зіткнень, ворожі обстріли, закон про національний спротив, LB.ua у "Білому списку" прозорих і відповідальних медіа, шорт-лист «Оскара». Яким запам’ятається 1392-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 грудня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 255.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 24 атаки в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмових дій у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 грудня – в новині.

У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

На засіданні 16 грудня союзники озвучили нові пакети підтримки нашої держави, зазначив очільник Міноборони.

Детальніше – в новині.

Верховна Рада узяла за основу законопроєкт № 13347, розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки. Зокрема передбачено вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».

Слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником були у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Більше інформації – в новині.

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) засудила незаконне стеження за журналістами, збір інформації про їхнє приватне життя та будь-які інші спроби тиску фігурантами операції "Мідас". Також закликали розслідувати ці факти.

Як розповіли у КЖЕ, вчора, 15 грудня, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів і журналісток, які зазнавали незаконного стеження з боку фігурантів так званої "справи Міндіча", серед яких був і голова Комісії Андрій Куликов.

Раніше сам факт стеження (без оприлюднення імен) підтвердив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, незаконно зібрані "профайли" містили адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію, яку, ймовірно, отримували за сприяння представників правоохоронних органів.

Докладніше – в новині.

Інститут масової інформації оновив список прозорих і відповідальних медіа, відомий також як "Білий список" найякісніших українських онлайн-ресурсів.

До списку в другому півріччі 2025 року ввійшли такі онлайн-видання:

Суспільне Новини

Еспресо

Бабель

Українська правда

Радіо Свобода

hromadske

ZN,UA

Тексти

LB.ua

Укрінформ

Ґрати

Громадське радіо

Український тиждень

Рубрика

Слово і Діло

Новинарня

Frontliner

"Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який провів Інститут масової інформації (ІМІ). Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Подробиці – в новині.

Ціни на російську сиру нафту опустилися до найнижчого рівня від початку війни в Україні.

Як пише Bloomberg, причиною є те, що санкції поглиблюють знижки, які змушена пропонувати нафтова галузь країни, а котирування еталонних ф’ючерсів різко знижуються.

У середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель за партії, відвантажені з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно, свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, причому нещодавні обмеження проти нафтових гігантів Rosneft PJSC та Lukoil PJSC ще більше розширили знижки.

Доходи, які Росія отримує від продажу нафти, що разом із газом становлять близько чверті державного бюджету, є критично важливими для фінансування війни. Зниження надходжень створює тиск на фінанси нафтокомпаній і зменшує обсяг податків, які вони сплачують до кремлівської скарбниці.

16 грудня Академія кіномистецтв США оприлюднила шорт-листи претендентів у 12 категоріях на премію «Оскар».

Як ідеться на сайті кінопремії, стрічки від України і про Україну теж змагатимуться за перемогу.

Так у категорії «Короткометражний анімаційний фільм» відібрали 15 стрічок. Серед них - робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, а також «Сором'язливість дерев», де співрежисерка - Софія Чуйковська.

У категорії «Документальний повнометражний фільм» - стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.

Крім того, у категорію «Короткометражний ігровий фільм» потрапила робота режисера Франца Бьома «Камінь, папір, ножиці», присвячена повномасштабному вторгненню в Україну, в якій взяли участь українські актори.

Нагадаємо, торік українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!