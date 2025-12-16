Підсумки «Рамштайну»: Шмигаль розповів, яку допомогу пообіцяли партнери для оборони України

Союзники виділяють гроші на дрони, снаряди і ППО.

У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

На засіданні 16 грудня союзники озвучили про нові пакети підтримки нашої держави, зазначив очільник Міноборони.

Німеччина спрямує 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус - ППО, БпЛА, артилерійські постріли, при цьому Україні вже передали нові системи Patriot та IRIS-T

Велика Британія посилить спроможності ППО на суму 600 млн фунтів за рахунок заморожених російських активів, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році

Канада виділяє додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, також будуть ракети AIM-9 і поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.

Нідерланди дадуть 700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва.

Чорногорія готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія робить новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України. Буде і передача 29-го пакета підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО та підтримка української авіації.

Естонія продовжить підтримку нашої держави на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро) і дасть внесок в IT Коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія теж продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) - фокус на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва дасть понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, «чеську ініціативу» та коаліцію розмінування.

Люксембург виділить 100 млн євро у 2026-му і зробить другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

Нова Зеландія спрямує 15 млн доларів на PURL.

Норвегія виділить близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги у 2026 році і зробить внески на підтримку американських систем ППО та «чеську ініціативу».

Польща передасть 155-мм снаряди і буде реалізовувати спільні з Україною проєкти у межах SAFE.

Португалія зробить внесок у «чеську ініціативу» і ще виділить 10 млн євро на БпЛА.

Чехія у межах своєї ініціативи на 2026 рік вже профінансувала постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.