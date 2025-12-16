У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Шмигаль: обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд

Україна самостійно може покрити лише половину суми.

Шмигаль: обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд
українська делегація на засіданні 32-го "Рамштайну" 16 грудня 2025 року
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить 120 млрд доларів.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні «Рамштайну».

«Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів», - підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що 2025 рік став рекордним роком за обсягами допомоги і якщо «усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни».

На засіданні очільник Міноборони також поінформував учасників засідання про головні пріоритети. Серед них:

  • стабільне та прогнозоване фінансування оборони України – Шмигаль пропонує союзникам спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби нашої держави;
  • протиповітряна оборона для захисту від російських атак;
  • підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою;
  • постачання боєприпасів, зокрема далекобійних;
  • механізм PURL. 

За словами Шмигаля, загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів. 

  • 16 грудня стало відомо, що Британія вирішила надати Україні засоби протиповітряної оборони на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти захистити українців від російських ударів протягом зимових місяців.
  • Крім того, міністр національної оборони Девід Макгінті оголосив, що Канада надасть додаткові 50 млн доларів для «коаліції дронів».
