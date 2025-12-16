У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Британія надає 600 млн фунтів на ППО для України на зимовий період

Також Британія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів Octopus на своїй території і передаватиме щомісяця тисячі нових безпілотників Україні.

Британія надає 600 млн фунтів на ППО для України на зимовий період
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Велика Британія вирішила надати Україні засоби протиповітряної оборони на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти захистити українців від російських ударів протягом зимових місяців, передає Укрінформ

«Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільші протягом року інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону України у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів, тисячі систем протиповітряної оборони, ракет та автоматизованих турелей для збивання безпілотників – зараз протягом зими 2026 року», – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається у форматі відеозв'язку.

Він додав, що Британія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів Octopus на своїй території, уточнивши, що щомісяця тисячі нових безпілотників будуть передаватися Україні.

«Наша місія чітка. Підтримувати боротьбу сьогодні. Забезпечувати мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну наступного року, послання Москві чітке. Контактна група стане лише сильнішою, більш єдиною, і надасть ще більше обладнання українським бійцям протягом 2026 року», – підсумував міністр.
