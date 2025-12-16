Британія надає 600 млн фунтів на ППО для України на зимовий період

Велика Британія вирішила надати Україні засоби протиповітряної оборони на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти захистити українців від російських ударів протягом зимових місяців, передає Укрінформ.
«Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільші протягом року інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону України у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів, тисячі систем протиповітряної оборони, ракет та автоматизованих турелей для збивання безпілотників – зараз протягом зими 2026 року», – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається у форматі відеозв'язку.
Він додав, що Британія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів Octopus на своїй території, уточнивши, що щомісяця тисячі нових безпілотників будуть передаватися Україні.
«Наша місія чітка. Підтримувати боротьбу сьогодні. Забезпечувати мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну наступного року, послання Москві чітке. Контактна група стане лише сильнішою, більш єдиною, і надасть ще більше обладнання українським бійцям протягом 2026 року», – підсумував міністр.