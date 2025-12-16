Компанія "Нова пошта" закриває відділення у Святогірську на Донеччині.

“Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську. Усім працівникам, як завжди після евакуації, ми пропонуємо роботу в інших містах та департаментах компанії”, – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що компанія залишається на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень Нової пошти, ще два нових планують відкрити до кінця року.

Крім того, компанія розвиває мережу поштоматів, щоб люди могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику. Їх зараз 181.