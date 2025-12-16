В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу поранив 12 жителів Донеччини

Люди постраждали у населених пунктах Олексієво-Дружківка, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маяки.

Ворог за добу поранив 12 жителів Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу поранив 12 жителів Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 грудня росіяни поранили 12 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованою інфографікою, люди постраждали у населених пунктах Олексієво-Дружківка, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маяки.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 грудня.

Покровський район. У Новофедорівці Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, ще одну — в Маяках Святогірської громади. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, у Мирному — сільгоспбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки і авто. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 8 будинків, в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 29 дітей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies