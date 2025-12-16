Ворог за добу поранив 12 жителів Донеччини

Люди постраждали у населених пунктах Олексієво-Дружківка, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маяки.

Ворог за минулу добу поранив 12 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 15 грудня росіяни поранили 12 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованою інфографікою, люди постраждали у населених пунктах Олексієво-Дружківка, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маяки.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 грудня.

Покровський район. У Новофедорівці Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, ще одну — в Маяках Святогірської громади. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, у Мирному — сільгоспбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки і авто. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 8 будинків, в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 29 дітей.