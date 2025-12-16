​​У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що "допомагає СБУ"

Повідомлено про підозру 25-річному мешканцю Києва, який підпалив відділення Укрпошти.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що друг підозрюваного познайомився в соцмережах з дівчиною та збирався на зустріч. Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома нібито затримана Службою безпеки за співпрацю з ФСБ, а її спільник працює в Укрпошті.

Тож молодик "за завданням українських спецслужб" має підпалити приміщення, де працює російський агент. Виконати це завдання взявся його друг - вінпридбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Раніше в Києві затримали чоловіка, який напідпитку влаштував пожежу "аби привернути увагу сусідів".