У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоЖиття

УЗ-3000: від моменту старту програми українці оформили понад 24 100 квитків

Найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів.

УЗ-3000: від моменту старту програми українці оформили понад 24 100 квитків
Фото: Укрзалізниця

Уже 300 тисяч українців активували програму безкоштовних перевезень на відстань до 3000 км в додатку Укрзалізниці

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"3000 км Україною". 300 тисяч українців активували програму в додатку УЗ. З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій", - написала вона.

За її словами, найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів.

Що таке УЗ-3000

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів, квитки можна оформлювати вже з 3 грудня.

Докладніше про програму читайте в матеріалі LB.ua "3000 км популізму: чи піде комусь на користь нова держпрограма". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies