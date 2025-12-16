Уже 300 тисяч українців активували програму безкоштовних перевезень на відстань до 3000 км в додатку Укрзалізниці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"3000 км Україною". 300 тисяч українців активували програму в додатку УЗ. З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій", - написала вона.

За її словами, найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів.

Що таке УЗ-3000

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів, квитки можна оформлювати вже з 3 грудня.

