Окупаційна армія атакувала дронами та артилерією два райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 16 грудня 2025 року
Фото: Владислав Гайваненко

Сьогодні, 16 грудня, російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зокрема, Нікопольський район атакували переважно FPV-дронами та артилерією. Загарбники обстрілювали Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. 

Внаслідок атак армії РФ були пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, АЗС, два приватні будинки, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, авто. 

Крім того, окупанти вдарили FPV-дронами по Грушівській громаді на Криворіжжі.

На щастя, при всіх обстрілах минулося без загиблих і постраждалих.
