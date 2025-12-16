Свириденко: знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності

Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури знайдено можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - написала вона в Telegram за підсумками наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

За словами Свириденко, зі списків прибрали дві категорії: споживачі потужністю менше як 100 кВт та обʼєкти, до яких було підключено низку інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Вона додала, що визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, буде переведено на графіки відключень за загальним порядком.

"Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях", - зазначила Свириденко.