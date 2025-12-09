Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення електроенергії підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням електроенергією споживачів, в тому числі доручив переглянути списки заборонених до відключення підприємств та зменшити зовнішнє освітлення.

Про це повідомила в Telegram премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі. Для покращення ситуації було ухвалено низку рішень.

Так, обласним військовим адміністраціям доручили переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

Свириденко пояснила, що з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

Вивільнені обсяги електричної енергії буде спрямовано для побутових споживачів. Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

Також ОВА та органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам доручили скоротити споживання електроенергії.

"Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці. Вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана", - наголосила Свириденко.

Заходи з економії не застосовуються до електроенергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА доручили забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації - газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

"Проблеми, які перешкоджають відпуску електро енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня", - наголосила прем'єр-міністерка.

Також, за її словами, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго.