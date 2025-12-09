Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві скасували екстрені відключення світла

Аварійні відключення продовжують діяти у більшості областей.

У Києві скасували екстрені відключення світла
вуличне освітлення
Фото: Чернігівська ОДА

Укренерго розпорядилося скасувати графіки аварійних відключень електроенергії у Києві та Київській області.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

У Міненерго пояснили, що ситуація дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. 

«Натомість у більшості регіонів країни за розпорядженням НЕК «Укренерго» продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. Головною причиною посилення обмежень залишаються наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак ворога на українську енергетичну інфраструктуру», - додали у відомстві.

За інформацією Міненерго, у Києві ситуація залишається однією з найскладніших – наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень. 
﻿
