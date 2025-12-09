Росіяни атакували Україну ракетами
ПриватБанк надав Нафтогазу ще 5 млрд грн кредиту для закупівлі імпортного газу цієї зими Пресреліз

ПриватБанк надав Нафтогазу ще 5 млрд грн кредиту для закупівлі імпортного газу цієї зими
Фото: Приватбанк

ПриватБанк надав новий кредит у 5 млрд грн Групі Нафтогаз. Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

“Підтримка енергетичного сектору — один із пріоритетів банку і частина нашої соціальної відповідальності. Нам важливо підтримати українців у найскладніші періоди. Ми і надалі виконуємо роль надійної фінансової опори країни, спрямовуючи ресурси на стабільну роботу критично важливих секторів. Ми щиро цінуємо довіру керівництва Нафтогазу, нашу конструктивну співпрацю та спільну відповідальність для зміцнення енергетичної безпеки України”, — зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу.

Додаткове фінансування необхідне через наслідки російських атак: частина українського видобутку була втрачена. Щоб стабільно пройти зиму, Нафтогазу потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу загальною вартістю близько €1,9 млрд.

«Дякую керівництву ПриватБанку за системну підтримку та оперативну роботу. Ці кошти допомагають нам вчасно закуповувати імпортний газ і зміцнювати енергетичну стійкість країни. Вдячний Уряду за координацію та постійну підтримку наших зусиль», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадуємо, що це вже другий кредит ПриватБанку наданий Групі Нафтогаз. У липні банк надав 4,7 млрд грн для формування запасів у підземних сховищах.

Новий кредит стане важливим внеском у забезпечення стабільного газопостачання українцям цієї зими.
﻿
