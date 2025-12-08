Кабмін підтримав прискорення бронювання для бізнесу

Дозволили бронювати працівників підприємств ОПК на 45 днів для усунення порушень військового обліку та пришвидшується перевірка списків поданих на бронювання людей.

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Зокрема дозволили бронювати працівників підприємств ОПК на 45 днів для усунення порушень військового обліку та пришвидшується перевірка списків поданих на бронювання людей.

Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, зміни спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. У міністерстві кажуть, що тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів. Це дасть змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.