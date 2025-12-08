Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Кабмін підтримав прискорення бронювання для бізнесу

Дозволили бронювати працівників підприємств ОПК на 45 днів для усунення порушень військового обліку та пришвидшується перевірка списків поданих на бронювання людей. 

Кабмін підтримав прискорення бронювання для бізнесу
Ілюстративне фото
Фото: chamber.ua

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Зокрема дозволили бронювати працівників підприємств ОПК на 45 днів для усунення порушень військового обліку та пришвидшується перевірка списків поданих на бронювання людей. 

Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, зміни спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. У міністерстві кажуть, що тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів. Це дасть змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.
