ЦПД: з початку повномасштабного вторгнення РФ створила "тіньовий флот" із понад 1240 танкерів

Для обходу західних санкцій Росія створила "тіньовий флот" із понад 1240 танкерів з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту", – ідеться в повідомленні.

Фото: Центр протидії дезінформації

Як зазначають у Центрі, значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду. Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.

Фото: Центр протидії дезінформації

Станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно 200 млн доларів на експорті нафти, 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот.