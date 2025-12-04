Британський The Banker назвав ПриватБанк найкращим українським банком 2025 року

ПриватБанк став "Найкращим банком в Україні" за версією найбільш престижної в фінансовому світі номінації Bank of the Year Awards 2025 від британського видання The Banker (The Financial Times Group).

Оголошення переможців премії відбулося 3 грудня 2025 року на щорічній церемонії The Banker у Лондоні.

Експерти The Banker відзначили ПриватБанк за його "надзвичайну стійкість, інновації та соціальну відповідальність". Адже на думку журі, ПриватБанк в умовах воєнного часу обслуговує понад 18 мільйонів клієнтів та 60% вітчизняного бізнесу й продовжує виконувати функцію життєво важливого фінансового вузла країни. Попри складну макроекономічну ситуацію, ПриватБанк продемонстрував значні фінансові результати, які забезпечили вагомий внесок у фінансову стійкість держави.

Голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт відзначив: «Знакове визнання ПриватБанку одним з найкращих світових банків ще раз підтверджує правильність нашого шляху — під час війни бути поруч з українцями, захищати їхні заощадження, підтримувати людей та бізнес, а також допомагати відновлювати сильну, стійку економіку».

The Banker також відзначив ПриватБанк за те, що він став однією з перших фінансових установ, яка відновила кредитування на початку повномасштабної війни, і з того часу кредитний портфель банку потроївся. Також журі підкреслили вклад банку у підтримку енергетичної незалежності, продовольчої безпеки та експортного потенціалу України.

Крім фінансових досягнень, у липні 2025 року банк здобув важливу юридичну перемогу проти колишніх власників в Лондонському суді, на суму понад 3 млрд доларів США.

Премія Bank of the Year від The Banker Awards, яка є однією з найбільш авторитетних у світовому фінансовому секторі, щороку відзначає банки на основі їхніх фінансових показників, стратегічних переваг та впливу на свої спільноти. Учасників оцінюють за здатністю перетворювати виклики на можливості в умовах мінливого бізнес-середовища.