Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ГоловнаЕкономікаФінанси

Британський The Banker назвав ПриватБанк найкращим українським банком 2025 року Пресреліз

Британський The Banker назвав ПриватБанк найкращим українським банком 2025 року
Фото: thebanker.com

ПриватБанк став "Найкращим банком в Україні" за версією найбільш престижної в фінансовому світі номінації Bank of the Year Awards 2025 від британського видання The Banker (The Financial Times Group).

Оголошення переможців премії відбулося 3 грудня 2025 року на щорічній церемонії The Banker у Лондоні.

Експерти The Banker відзначили ПриватБанк за його "надзвичайну стійкість, інновації та соціальну відповідальність". Адже на думку журі, ПриватБанк в умовах воєнного часу обслуговує понад 18 мільйонів клієнтів та 60% вітчизняного бізнесу й продовжує виконувати функцію життєво важливого фінансового вузла країни. Попри складну макроекономічну ситуацію, ПриватБанк продемонстрував значні фінансові результати, які забезпечили вагомий внесок у фінансову стійкість держави.

Голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт відзначив: «Знакове визнання ПриватБанку одним з найкращих світових банків ще раз підтверджує правильність нашого шляху — під час війни бути поруч з українцями, захищати їхні заощадження, підтримувати людей та бізнес, а також допомагати відновлювати сильну, стійку економіку».

The Banker також відзначив ПриватБанк за те, що він став однією з перших фінансових установ, яка відновила кредитування на початку повномасштабної війни, і з того часу кредитний портфель банку потроївся. Також журі підкреслили вклад банку у підтримку енергетичної незалежності, продовольчої безпеки та експортного потенціалу України.

Крім фінансових досягнень, у липні 2025 року банк здобув важливу юридичну перемогу проти колишніх власників в Лондонському суді, на суму понад 3 млрд доларів США.

Премія Bank of the Year від The Banker Awards, яка є однією з найбільш авторитетних у світовому фінансовому секторі, щороку відзначає банки на основі їхніх фінансових показників, стратегічних переваг та впливу на свої спільноти. Учасників оцінюють за здатністю перетворювати виклики на можливості в умовах мінливого бізнес-середовища.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies