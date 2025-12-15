Найбільший український банк ПриватБанк разом із Visa та кіберспортивною організацією NAVI оголосили про створення першої в Україні фінансової екосистеми, заточеної під геймерів та кіберспорт. Про це інформує прес-служба банку.

Першим елементом майбутньої екосистеми стала колекція діджитал-скінів ПриватБанк × Visa × NAVI, доступна у застосунку Приват24. Користувачі можуть персоналізувати картку та активувати 15% кешбеку в геймерських категоріях, отримати 30% знижки на мерч NAVI та взяти участь у розіграшах подарунків, включно з можливістю відвідати офіс NAVI.

Упродовж наступного року партнери розширюватимуть екосистему та презентують окрему геймерську картку з бонусами, інтеграціями та персоналізованим дизайном.



Стратегічна мета — створити комфортну інфраструктуру для гравців, де фінанси поєднуються з геймерським досвідом і реальними перевагами, пояснюють у банку.

«Ми хочемо зробити ігровий процес вигіднішим, цікавішим та комфортнішим для всіх геймерів України, щоб наші клієнти отримували відчутну вигоду за свої звичні покупки в іграх та цифрових сервісах», — коментує Оксана Конюшко, керівниця департаменту карткових продуктів ПриватБанку.



У Visa наголосили, що хочуть підтримати динамічний розвиток геймерської культури в Україні та створити фінансові рішення, які відповідають потребам молодого цифрового покоління.

«Геймінг сьогодні — важливий спосіб ментального відновлення, і в умовах постійного стресу це має особливе значення. Тому ми прагнемо будувати екосистему, яка буде не просто зручною, а по-справжньому корисною для спільноти: від персоналізованих сервісів до нових можливостей для самовираження та взаємодії», — зазначила Олена Молодцова, старша менеджерка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.



У NAVI зазначають, що перша геймерська картка в Україні, буде створена гравцями для гравців. «Разом із Visa та ПриватБанком ми об’єднали свої сили, щоби дати фанам більше, ніж просто емоції: кешбек на улюблені сервіси, знижки, розіграші, персоналізований скін. Це командна робота брендів, яким довіряють мільйони», — розповів Олексій «ХАОС» Кучеров, операційний директор NAVI.

«Ми вибудовуємо для фанатів NAVI простий сценарій: коли щоденні оплати перетворюються на бонуси, активності й емоції, пов’язані з улюбленим клубом. Ми хочемо, щоб у будь-якому місті України фанати відчували, що за ними стоїть велика спільнота та надійні партнери, які так само вірять у силу українського кіберспорту», — сказав Андрій Грищенко, виконавчий директор Федерації кіберспорту України та радник з комунікацій NAVI.