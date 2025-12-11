Зростання реального валового внутрішнього продукту України в листопаді прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні.

Про це повідомило Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника міністерства Олексія Соболева, українська економіка "зростає попри значні перешкоди".

"Українська економіка продовжує зростати незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж РФ. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, тим часом як Україна - 2,3% і 5,3% у листопаді", - зазначив Соболев

В міністерстві також вважають, що економіку підтримує такий чинник як реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги та сприяють активізації вітчизняного виробництва.

Разом із тим швидкому відновленню та зростанню сприяє також значне бюджетне фінансування капітальної реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла й закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК.