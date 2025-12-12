Офіційний курс євро до гривні встановив новий рекорд

Попередній історичний максимум було зафіксовано аж у липні цього року.

Національний банк України на п'ятницю, 12 грудня, встановив курс євро до гривні на новій рекордній позначці.

Українська валюта за один день втратила одразу 30 копійок, і тепер за 1 євро потрібно заплатити 49 гривень 52 копійки. Це абсолютний історичний максимум: попередній найвищий курс було зафіксовано 2 липня, коли 1 євро дорівнював 49,41 гривні.

При цьому курс відносно долара зміцнився на одну копійку: 42 гривні 27 копійок за одиницю американської валюти.