МВФ тисне на Україну через курс гривні перед виділенням нового кредиту

НБУ проти такого кроку через ризики інфляції та негативної реакції суспільства.

Міжнародний валютний фонд наполягає на девальвації гривні перед переговорами про новий кредит для України, повідомляє Bloomberg.

У Фонді вважають, що контрольоване послаблення курсу могло б зміцнити державні фінанси, збільшивши доходи бюджету, номіновані у гривні.

Однак у Національному банку України виступають проти такого кроку, аргументуючи позицію ризиками інфляції та негативною реакцією суспільства.

Дискусія щодо політики курсу гривні створює напругу на тлі переговорів про новий пакет фінансової підтримки на суму близько $8 млрд. Україна вже отримала більшу частину з $15,6 млрд за попередньою програмою, погодженою з МВФ у 2023 році.

Переговори тривають у межах щорічних зборів Фонду у Вашингтоні. Очікується, що в листопаді відбудуться технічні консультації, а керівниця МВФ Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб підтримати український уряд і пришвидшити узгодження нового кредитного пакета.

Втім питання валютного курсу залишається ключовим каменем спотикання. Девальвація, як вважають у МВФ, може підвищити номінальні доходи бюджету, зокрема, від експортерів, контракти яких укладені у валюті.

У Нацбанку застерігають, що ефект для бюджету буде обмежений, оскільки значну частину доходів держава отримує у вигляді міжнародної допомоги, а ослаблення гривні може спровокувати нову хвилю інфляції, нівелюючи фінансові вигоди.

Крім того, у питання впливають і політичні фактори. Українська влада традиційно обережно ставиться до девальвації, зважаючи на чутливість населення до коливань цін, особливо в умовах війни. За словами джерел, політичне керівництво не готове піти на крок, який може посилити соціальне невдоволення.