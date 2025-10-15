«Падіння на ринку були, але не за 25 хвилин». Що сталося на криптобіржах і яка ситуація зараз

LB.ua розпитав його на умовах анонімності про те, що сталося на криптобіржі та в якому стані зараз ринок. А також що думають економісти з приводу такого способу заробляння грошей.

«Це найбільша втрата грошей учасниками ринку в історії крипти. Звичайно, і раніше були падіння альткоїнів (будь-якої криптовалюти, крім біткоїна та ефіра) на 90 % і більше, але вони були завдовжки тиждень, місяць, рік, а тут за 25 хвилин», — описує події наш співрозмовник, який у криптотрейдингу п’ять років.

11 жовтня стало відомо про смерть від вогнепального поранення 32-річного українського криптопідприємця Костянтина Ганіча. За даними правоохоронців, він повідомляв близьким, що має фінансові труднощі.

Фото: EPA/UPG

Що сталося

За один день на криптобіржі ліквідували внески вкладників на $19 млрд. Це торкнулося близько 1,6 млн трейдерів. Це найбільша сума ліквідації в історії криптовалюти. Попередня за обсягом становила $8,5 млрд — у травні 2021 року.

«Ліквідація — це фактично втрата торгового балансу, який задіяний у твоєму торговельному акаунті, якщо ти скористався leverage — позикою в біржі — і торгуєш фактично з кредитним плечем. Або частини торгового балансу внаслідок примусового автоматичного закриття позиції», — пояснює наш співрозмовник.

Позику в біржі беруть, аби заробити більше. Умовно, якщо людина заходить з тисячею доларів і хоче купити біткоїнів на три тисячі — ще дві вона бере в кредит. Це і називається кредитним плечем.

«Це роблять в основному трейдери, щоб збільшити свої прибутки або не задіювати весь свій капітал в одному активі. Такий функціонал не унікальний для крипти, це використовують і на фондовому ринку, і на ринку нафти, і на ринку звичайних валют», — зазначає співрозмовник.

Наприклад, якщо вклали лише тисячу особистих коштів, у разі зростання вартості конкретної криптовалюти на 10 % вкладник отримує $100. А якщо він скористався кредитом на ще дві тисячі від біржі — 300. Якщо ціна впала, наприклад, на 33 %, з тисячі вкладник втрачає $330, при кредитному плечі — усю тисячу.

У п’ятницю ціна на деякі криптовалюти знизилася на 35 %+, а на деякі впала на 70–90 %+.

Фото: EPA/UPG Електронне табло на біржі криптовалют показує падіння криптовалюти під час торгової сесії в Сеулі, Південна Корея, 13 травня 2022 року.

Ті, хто вклав лише умовну тисячу і не скористався позикою, теж втратили кошти, але коли ціна на криптовалюту зросте, вони поступово повернуть їх. А заставу тих, хто торгував з кредитним плечем, забрали собі біржі — відновлення їхніх коштів уже неможливе.

Тільки в когось це лише тисяча, а в когось десятки тисяч і більше. І подекуди не лише власні.

«Ті, хто має ще чиїсь кошти в управлінні, зазвичай теж використовують кредитні плечі, щоб був більший прибуток, але невеликі (1,2–2 максимум)», — зазначає співрозмовник.

Це торкнулося і біткоїна?

Ця криптовалюта постраждала менше. Як і ефір (Ethereum) — інша велика криптовалюта. На понад 15% і 20% відповідно.

“Біткоїн має меншу залежність від ліквідності та великі розміри резервів, які зберігаються не на біржах, а в гаманцях великів фондів, країн, корпорацій, тому його і Ефір не так просто обвалити, як інші”, — пояснює наш співрозмовник.

Чому стався такий обвал

Поєднання двох факторів — заява американського президента Дональда Трампа про 100% тариф для Китаю, а також, за даними аналітиків, заява з боку найбільшої криптовалютної біржі Binance про власну вразливість. А саме про те, що біржа оцінювала деякі криптовалюти, спираючись на ненадійні джерела.

Перший фактор не був великою несподіванкою, адже Трампа часто звинувачують у маніпуляціях ринком. Цього разу заява спричинила загальне зниження цін на ринку на 10-15%.

“Є публічні дані, що хтось із “інсайдерів” відкривав шорт позицію на дуже великий об'єм грошей (ставка на те, що ціна криптовалюти піде вниз) буквально за хвилини до анонсу підняття тарифів”, — зазначає наш співрозмовник.

На паніці на ринку після заяви Трампа, за оцінками трейдерів, схоже хтось цілеспрямовано скористався і вразливість Binance — вчинив маніпуляції на цій біржі, штучно знизивши ціну активів, про які йшлося в заяві. А за нею ціни посипалися і на інших біржах.

Фото: EPA/UPG Трейдер реагує на зміну вартості активів на Нью-Йоркській фондовій біржі , 16 квітня 2025 року.

То ж ті, хто вклав свою умовну тисячу в ці активи як заставу для позик, втратили гроші.

Ліквідації на Binance, які оцінюють від $500 мільйонів до $1 мільярда, вплинули і на ліквідації на інших біржах. Чим скористалися ті, хто влаштував маніпуляцію на Binance, зробивши масово ставки на падіння цін на інших біржах.

Що з ринком зараз

До вівторка, 13 жовтня, ціни частково відновилися. Але висока швидкість їхньої зміни залишається.

“Що буде далі ніхто не знає, але це завдало великої шкоди всій індустрії, особливо крипті, яка “не біткоїн”. З Бінансом теж неясно, що буде далі”, — каже наш співрозмовник.

Водночас, додає, ця історія показала, наскільки закредитованим був ринок: “Типу реальних грошей там було Х, але ціни були такі, ніби грошей там в три-чотири рази більше. Зараз весь цей кредитний шлейф знесло, подивимось, але це займе час, щоб зрозуміти, що далі”.

Тепер багато людей, які втратили гроші, можуть не повернутися. А чи зайдуть нові з таким ризиком — теж питання відкрите.

З’ясувати, хто стоїть за гаманцями тих, хто вчинив маніпуляції на ринку — теж задача не з легких.

“Тільки якщо якийсь з гаманців раніше був викритим. Тобто немає підв'язки гаманець-людина, але є умовно публічні гаманці, які належать такому-то фонду чи людині, і можна знайти зв'язок між гаманцями. Але це занадто деталізовано, в поточній ситуації не бачу це реальним”, — підсумував наш співрозмовник.

Що про трейдинг кажуть фінансові фахівці

“Вкладати останні гроші в крипту, сподіваючись заробити — з таким же успіхом можна лотерейні квиточки купувати. Ну тобто якщо це розвага — то ок, а якщо на це всі ваші надії — то буде боляче”, — так описав своє бачення цієї історії Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

Фото: Бабель Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

На його думку, найкращою інвестицією сьогодні є інвестиція в Сили оборони України.

Хоча, зазначає, і про довші заощадження варто подбати, роздумуючи, наприклад, про забезпечену пенсію.

Водночас при бажанні інвестувати у щось, що має ризиковіший рівень, ніж ОВДП чи депозит у надійному банку, Гайдай радить спершу подбати про недоторкану подушку безпеки.

Якщо мова про фондовий ринок, нерухомість чи ту ж крипту — бути готовим грати в довгу — тобто вкладати мінімум на п’ять років, щоб була можливість перечекати несприятливі коливання ринку.

І головне — розуміти ризик-профіль інвестиції та диверсифікувати — по простому не складати все в один кошик.

Фінансова консультантка Оксана Желєзко у своєму інстаграмі зауважила, що не оцінювати власний ступінь ризику — це найнебезпечніше в інвестиціях.

“У випадку з трейдингом потрібно розуміти, якщо заробляєш ти, хтось у цей момент втрачає. Елементарні закони, ніщо нізвідки не береться, ніщо нікуди не дівається. Питання часу — коли втратиш ти, а виграє хтось інший”, — наголосила вона, додавши, що надає перевагу пасивному інвестуванню на противагу трейдингу.