Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
За дев’ять місяців надходження від акцизного податку зросли на третину

Додатково держава отримала 100 млн грн завдяки сплаті акцизу з вироблених та імпортованих тютюнових виробів.

За дев’ять місяців надходження від акцизного податку зросли на третину
гроші

У січні–вересні цього року до загального фонду держбюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Цей показник на 32,2 млрд грн (або 33,1%) більший, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, до плану додатково залучили 10,4 млрд грн, що становить +8,8% до запланованих доходів.

У ДПС зазначили, що основними чинниками зростання стали збільшення надходжень від тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції та виробленої електроенергії.

У вересні до бюджету надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку, а показник доходів виконали на 100,4%. Додатково держава отримала 100 млн грн завдяки сплаті акцизу з вироблених та імпортованих тютюнових виробів.
