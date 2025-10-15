За дев’ять місяців надходження від акцизного податку зросли на третину

У січні–вересні цього року до загального фонду держбюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Цей показник на 32,2 млрд грн (або 33,1%) більший, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, до плану додатково залучили 10,4 млрд грн, що становить +8,8% до запланованих доходів.

У ДПС зазначили, що основними чинниками зростання стали збільшення надходжень від тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції та виробленої електроенергії.

У вересні до бюджету надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку, а показник доходів виконали на 100,4%. Додатково держава отримала 100 млн грн завдяки сплаті акцизу з вироблених та імпортованих тютюнових виробів.