Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" для прифронтових регіонів

Від початку програми "5–7–9%" майже 10% усіх кредитів було видано саме у прифронтових регіонах.

Кабмін під час тематичного засідання, присвяченого підтримці українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні" розширив державну програму "Доступні кредити 5–7–9%".

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, програма тепер охоплює всі прифронтові території, включно з районами активних бойових дій, де функціонують державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у восьми областях України.

"Бізнес із прифронтових регіонів отримає більше доступного фінансування. Підприємці зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах. Ми системно підтримуємо бізнес у прифронтових регіонах і вдячні кожному, хто працює у складних умовах біля фронту", — наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що від початку програми "5–7–9%" майже 10% усіх кредитів було видано саме у прифронтових регіонах, а цього року частка нових кредитів там уже зросла до 26%.

Загальна сума підтримки бізнесу з прифронтових територій сягнула 16,1 млрд грн.