Оборона та енергетика: Зеленський провів нараду щодо міжнародної роботи і завдань на наступні три місяці

Президент Володимир Зеленський провів нараду за підсумками міжнародної діяльності України за дев’ять місяців року та завданням на наступні три місяці.

За словами глави держави, основна увага зосереджена на трьох ключових напрямках: аудит виконання домовленостей, зокрема щодо оборонних пакетів і підтримки енергетичної стійкості України. Відносини зі Сполученими Штатами – підготовка перемовин задля припинення війни та посилення стратегічного партнерства та європейський напрямки – переговори щодо вступу до ЄС, залучення європейських інвестицій у виробництво озброєння, реалізація програм PURL і SAFE.

Президент наголосив на важливості рішення про використання заморожених російських активів для підтримки української оборони та відновлення після ударів РФ.

Також триває підготовка візиту української делегації до США, до складу якої увійдуть Прем’єр-міністр, керівник Офісу Президента, уповноважений з питань санкційної політики, представники Міноборони та РНБО. Плануються переговори щодо низки оборонних угод, здатних посилити обидві держави.

Зеленський подякував партнерам, які вже долучилися до програми PURL, що дозволяє закуповувати ракети для систем "Patriot" і "HIMARS". Україна працює над розширенням участі країн Центральної та Південної Європи в цій ініціативі.

Окремо розглядалися питання відновлення енергетики після російських атак. Уже досягнуто домовленостей із Норвегією та Нідерландами, ведуться контакти з іншими країнами.

Президент підкреслив, що Україна цього року буде готова відкрити всі переговорні кластери з ЄС і очікує відповідного поступу від європейських партнерів.

Крім того, глава держави доручив посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на доходи від нафти та постачання компонентів для виробництва дронів і ракет.

"Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів. Ми знаємо, які напрями тиску спрацюють найбільш ефективно", – зазначив Зеленський.