Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали двоє цивільних

Унаслідок обстрілів РФ прикордонних громадаї Сумщини постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Росія продовжує прицільно бити по мирних мешканцях прикордоння", — наголошує він.

У Юнаківській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 56-річний чоловік. Він у важкому стані. У Миропільській громаді дрон армії рф влучив в автівку. Постраждав 65-річний чоловік.

Обох госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.