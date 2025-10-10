Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали двоє цивільних

РФ продовжує терор прикордоння Сумської області.

наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Унаслідок обстрілів РФ прикордонних громадаї Сумщини постраждали двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Росія продовжує прицільно бити по мирних мешканцях прикордоння", — наголошує він.

У Юнаківській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 56-річний чоловік. Він у важкому стані. У Миропільській громаді дрон армії рф влучив в автівку. Постраждав 65-річний чоловік. 

Обох госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
