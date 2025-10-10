Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Міненерго: на Черкащині повністю відновили енергопостачання споживачам та зменшили обсяг відключень на Харківщині

Аварійні відключення діють у Києві та області, а також на Сумщині, Полтавщин та ще трьох областях.

Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Енергетики заживили всіх знеструмлених внаслідок обстрілу РФ споживачів Черкаської області та зменшити обсяг відключень у Харківській. Водночас аварійні відключення тривають у Києві та семи областях.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", — ідеться у повідомленні.

Водночас, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. А споживачі Черкаської області повністю з електропостачанням.
