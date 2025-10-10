Міненерго: на Черкащині повністю відновили енергопостачання споживачам та зменшили обсяг відключень на Харківщині

Енергетики заживили всіх знеструмлених внаслідок обстрілу РФ споживачів Черкаської області та зменшити обсяг відключень у Харківській. Водночас аварійні відключення тривають у Києві та семи областях.
Про це повідомляє Міненергетики.
"Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", — ідеться у повідомленні.
Водночас, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. А споживачі Черкаської області повністю з електропостачанням.
- Сьогодні Росія атакувала газову і енергетичну інфраструктуру в різних регіонах. В Києві без живлення опинився лівий берег, на обох берегах частково зникла вода.