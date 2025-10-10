Міненерго: на Черкащині повністю відновили енергопостачання споживачам та зменшили обсяг відключень на Харківщині

Аварійні відключення діють у Києві та області, а також на Сумщині, Полтавщин та ще трьох областях.

Енергетики заживили всіх знеструмлених внаслідок обстрілу РФ споживачів Черкаської області та зменшити обсяг відключень у Харківській. Водночас аварійні відключення тривають у Києві та семи областях.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", — ідеться у повідомленні.

Водночас, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. А споживачі Черкаської області повністю з електропостачанням.