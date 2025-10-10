Йшлося про підтримку України від подальших атак та задоволення найнагальніших потреб.

Посли G7 провели термінову зустріч через російські удари по енергетиці України.

Про це повідомило головування групи послів країн G7 в Україні.

“Посли країн G7 провели термінові переговори з міністром енергетики Світланою Гринчук та представниками Нафтогазу та Укренерго щодо масштабних атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, підтримки України від подальших атак та задоволення найнагальніших потреб”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Укренерго, після обстрілів найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Запроваджені аварійні відключення.