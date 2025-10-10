Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Посли G7 провели термінову зустріч через російські удари по енергетиці України

Йшлося про підтримку України від подальших атак та задоволення найнагальніших потреб.

Посли G7 провели термінову зустріч через російські удари по енергетиці України
Фото: @G7AmbReformUA

Посли G7 провели термінову зустріч через російські удари по енергетиці України.

Про це повідомило головування групи послів країн G7 в Україні.

“Посли країн G7 провели термінові переговори з міністром енергетики Світланою Гринчук та представниками Нафтогазу та Укренерго щодо масштабних атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, підтримки України від подальших атак та задоволення найнагальніших потреб”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Укренерго, після обстрілів найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Запроваджені аварійні відключення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies