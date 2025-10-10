Укренерго: найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки – є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів, передає Укренерго.

Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення.

Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 8 жовтня.

Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання: якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби.