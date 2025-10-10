Росія завдала масованого ракетно-дронового удару, ППО знешкодила 420 цілей

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Зокрема, запустили 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. ППО знешкодила 420 цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів):

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із Курська, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ. Близько 200 із них – "шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області в РФ;

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. в РФ);

12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. в РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей. Вони локаційно втрачені, місця падіння уточнюються.

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння уламів на 7 локаціях.

Фото: Повітряні сили