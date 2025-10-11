Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сили ППО уночі збили 54 із 78 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 11 жовтня РФ атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – "шахеди".

Про це інформують Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. 

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили
