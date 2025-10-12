Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Чугуїв ударними дронами, є постраждалі

Унаслідок удару РФ у Чугуєві постраждали п'ятеро цивільних, серед них — дитина.

Ворог атакував Чугуїв ударними дронами, є постраждалі
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. 

Про це розповідає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Чугуїв постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 БпЛА типу "Герань-2" і  2 fpv-дрони. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Шевченкове); в Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Піски-Радьківські).

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бугаївка), навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок, автомобілі у Чугуєві. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Залишилися 54 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7177 людей.
