Ворог атакував Чугуїв ударними дронами, є постраждалі

Унаслідок удару РФ у Чугуєві постраждали п'ятеро цивільних, серед них — дитина.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

Про це розповідає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Чугуїв постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 БпЛА типу "Герань-2" і 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Шевченкове); в Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Піски-Радьківські).

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бугаївка), навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок, автомобілі у Чугуєві.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Залишилися 54 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7177 людей.