У неділю росіяни поранили в Херсонській громаді 5 людей

Протягом 12 жовтня росіяни поранили в Херсонській громаді п’ятьох людей. Ворог бив по чотирьох населених пунктах.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове та Комишани. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

“Зокрема, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, освітній заклад та адмінбудівлю”, – сказав він.

Голова ОВА Прокудін повідомив про обстріли й інших громад. По деяких окупанти завдавали авіаударів. Постраждали Станіслав, Олександрівка, Дудчани, Широка Балка, Берислав, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Благовіщенське, Велетенське, Придніпровське, Новодмитрівка, Дніпровське, Бургунка, Веселе, Зміївка, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 1 багатоповерхівку та 10 приватних будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітній заклад та приватні автомобілі", – повідомив голова ОВА.







