Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У неділю росіяни поранили в Херсонській громаді 5 людей

Пошкоджено, зокрема, заклад освіти. 

У неділю росіяни поранили в Херсонській громаді 5 людей
Фото: EPA/UPG

Протягом 12 жовтня росіяни поранили в Херсонській громаді п’ятьох людей. Ворог бив по чотирьох населених пунктах.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове та Комишани. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

“Зокрема, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, освітній заклад та адмінбудівлю”, – сказав він. 

Голова ОВА Прокудін повідомив про обстріли й інших громад. По деяких окупанти завдавали авіаударів. Постраждали Станіслав, Олександрівка, Дудчани, Широка Балка, Берислав, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Благовіщенське, Велетенське, Придніпровське, Новодмитрівка, Дніпровське, Бургунка, Веселе, Зміївка, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 1 багатоповерхівку та 10 приватних будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітній заклад та приватні автомобілі", – повідомив голова ОВА.
