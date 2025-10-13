На Харківщині евакуювали родину з двома маленькими дітьми

“Білі янголи” евакуювали родину з двома маленькими дітьми з Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поліцейські спецпідрозділу вивезли у більш безпечне місце родину з семи осіб із прифронтового села Курилівської громади”, - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що серед евакуйованих - шестирічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Правоохоронці закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з рішенням про евакуацію.

У разі потреби слід звертатись на спеціальну лінію Національної поліції 102, або за офіційними номерами спецпідрозділу “Білий Янгол”: 067 177 07 40, 095 285 70 12.