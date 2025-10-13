Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині евакуювали родину з двома маленькими дітьми

Загалом у складі евакуйованої родини семеро людей.

На Харківщині евакуювали родину з двома маленькими дітьми
На Харківщині евакуювали родину з двома маленькими дітьми
Фото: Поліція Харківщини

“Білі янголи” евакуювали родину з двома маленькими дітьми з Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поліцейські спецпідрозділу вивезли у більш безпечне місце родину з семи осіб із прифронтового села Курилівської громади”, - йдеться у повідомленні. 

В поліції уточнили, що серед евакуйованих - шестирічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Правоохоронці закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з рішенням про евакуацію. 

У разі потреби слід звертатись на спеціальну лінію Національної поліції 102, або за офіційними номерами спецпідрозділу “Білий Янгол”: 067 177 07 40, 095 285 70 12.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies