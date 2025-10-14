Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ГоловнаСуспільствоПодії

Умєров отримав нового першого заступника

Острянський займатиметься військовим блоком питань.

Умєров отримав нового першого заступника
Євгеній Острянський
Фото: Генштаб ЗСУ

14 жовтня указом Президента України внесли кадрові зміни у структуру Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, з посади першого заступника Секретаря звільнили генерал-полковника Руслана Хомчака, а натомість призначили генерал-майора Євгенія Острянського.

Умєров додав, що Острянський до цього працював заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. «Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача», - розповів Умєров. 
