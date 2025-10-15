Унаслідок російського авіаудару по Костянтинівці пошкоджено житлові будинки. На щастя, постраждалих немає.

Про це інформує очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Унаслідок чергового авіаційного удару російських військ по Костянтинівці зафіксовано пряме влучання авіабомби типу "ФАБ-250" з УМПК у багатоквартирний будинок.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Унаслідок удару пошкоджено п’ять фасадів багатоквартирних будинків.

"Російські війська продовжують систематично обстрілювати населені пункти, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Правоохоронці документують усі випадки руйнувань для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтеся", — наголосив Горбунов.