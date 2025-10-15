Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу РФ вбила на Донеччині ще двох людей

Росіяни загалом 34 рази обстріляли населені пункти області.

За минулу добу РФ вбила на Донеччині ще двох людей
Фото: t.me/VadymFilashkin

Минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донецької області ‒ у Добропіллі та Райському. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Покровський район

У Добропіллі загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, господарче приміщення і гараж. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 2 багатоповерхівки, у Райгородку ‒ 16 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено 7 будинків і гараж. 

В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, фермерське і виробниче приміщення, адмінбудівлю і авто. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, господарче приміщення, майстерню і 2 склади. 

У Дружківці пошкоджено будинок; у Райському 1 людина загинула і 1 поранена. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок і автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.

  • За добу росіяни загалом 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З регіону евакуйовано 181 людину, зокрема 26 дітей. 

Фото: t.me/VadymFilashkin
Фото: t.me/VadymFilashkin
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies