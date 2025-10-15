Минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донецької області ‒ у Добропіллі та Райському. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Покровський район

У Добропіллі загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, господарче приміщення і гараж. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 2 багатоповерхівки, у Райгородку ‒ 16 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено 7 будинків і гараж.

В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, фермерське і виробниче приміщення, адмінбудівлю і авто. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, господарче приміщення, майстерню і 2 склади.

У Дружківці пошкоджено будинок; у Райському 1 людина загинула і 1 поранена. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок і автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.

За добу росіяни загалом 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З регіону евакуйовано 181 людину, зокрема 26 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin