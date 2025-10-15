Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль: для підготовки та оснащення українських воїнів започатковується Скандинавсько-Балтійська ініціатива

Крім України, до ініціативи приєднались 9 країн.

Для підготовки та оснащення українських воїнів започатковується Скандинавсько-Балтійська ініціатива
Фото: Денис Шмигаль

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу. Вона призначена для підготовки та оснащення українських воїнів.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

До ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Ініціатива передбачає:

  • проведення навчання українських військових інструкторами країн-партнерів;
  • оснащення різних українських підрозділів озброєнням в обʼємах еквівалентних розмірам бригади;
  • підготовку на території Польщі;
  • зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.
