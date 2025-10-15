Шмигаль: для підготовки та оснащення українських воїнів започатковується Скандинавсько-Балтійська ініціатива

Крім України, до ініціативи приєднались 9 країн.

Для підготовки та оснащення українських воїнів започатковується Скандинавсько-Балтійська ініціатива

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу. Вона призначена для підготовки та оснащення українських воїнів.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

До ініціативи долучаться Україна та дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Ініціатива передбачає: